Мэр потребовал устранить замечания по ремонту популярной набережной Владивостока

Важным этапом реконструкции стала модернизация коммунальной инфраструктуры. Городские власти приняли решение о полной замене всех инженерных сетей на территории, чтобы минимизировать необходимость последующих ремонтных работ. В первую очередь специалисты занимаются обновлением электрической сети, работы по которой уже находятся в финальной стадии.