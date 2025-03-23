Мэр потребовал устранить замечания по ремонту популярной набережной Владивостока

Мэр Константин Шестаков проверил качество работ по благоустройству набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Масштабная реконструкция включает несколько ключевых направлений, но не обошлось без замечаний, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Особое внимание уделяется обновлению покрытий. На некоторых участках набережной планируется замена брусчатки и бетонного основания. Примечательно, что часть используемого брусчатого покрытия будет повторно задействована в процессе работ.
Важным этапом реконструкции стала модернизация коммунальной инфраструктуры. Городские власти приняли решение о полной замене всех инженерных сетей на территории, чтобы минимизировать необходимость последующих ремонтных работ. В первую очередь специалисты занимаются обновлением электрической сети, работы по которой уже находятся в финальной стадии.
Муниципальное предприятие «ВПЭС» активно участвует в реализации проекта, заключив ряд необходимых контрактов на проведение работ.
Отдельного внимания заслуживает реставрация архитектурной композиции набережной — фонтана.
«В ходе работ демонтировали пришедшую в негодность мозаику. Администрация города готова восстановить мозаичное оформление, но с использованием современных материалов и новых дизайнерских решений, если такое решение поддержат жители Владивостока», — поделился глава приморской столицы.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке появились благоустроенные пространства благодаря его жителям.