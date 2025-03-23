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Мэр потребовал устранить замечания по ремонту популярной набережной Владивостока

Во Владивостоке обновляют одно из известных мест отдыха.

Источник: Соцсети

Мэр Константин Шестаков проверил качество работ по благоустройству набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Масштабная реконструкция включает несколько ключевых направлений, но не обошлось без замечаний, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Особое внимание уделяется обновлению покрытий. На некоторых участках набережной планируется замена брусчатки и бетонного основания. Примечательно, что часть используемого брусчатого покрытия будет повторно задействована в процессе работ.

Важным этапом реконструкции стала модернизация коммунальной инфраструктуры. Городские власти приняли решение о полной замене всех инженерных сетей на территории, чтобы минимизировать необходимость последующих ремонтных работ. В первую очередь специалисты занимаются обновлением электрической сети, работы по которой уже находятся в финальной стадии.

Муниципальное предприятие «ВПЭС» активно участвует в реализации проекта, заключив ряд необходимых контрактов на проведение работ.

Отдельного внимания заслуживает реставрация архитектурной композиции набережной — фонтана.

«В ходе работ демонтировали пришедшую в негодность мозаику. Администрация города готова восстановить мозаичное оформление, но с использованием современных материалов и новых дизайнерских решений, если такое решение поддержат жители Владивостока», — поделился глава приморской столицы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке появились благоустроенные пространства благодаря его жителям.