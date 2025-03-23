Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi

Чтобы себя обезопасить, нужно пользоваться собственным проводом и подключаться к электрической розетке, также стоит использовать специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства. Если же все-таки необходимо зарядить телефон в общественном месте, то нужно делать это в крупных торговых центрах, на вокзалах или в аэропортах. При этом устройство нужно выключить, говорится в публикации.