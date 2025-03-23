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Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi

МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi и зарядных устройств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi и зарядных устройств, пишет Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Работая в них, желательно не вводить пароли доступа, логины и какие-то номера», — говорится в публикации.

Кроме того, при использовании общедоступной сети нужно отключить функцию «Общий доступ к файлам и принтерам» и использовать только защищенное соединение через HTTPS, а не HTTP.

Так же в смартфоне стоит отключить функцию автоматического подключения к общественному Wi-Fi.

Ведомство напоминает, что есть определенные риски и при использовании зарядного устройства в общественных местах.

«Через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО», — указывается в материале.

Чтобы себя обезопасить, нужно пользоваться собственным проводом и подключаться к электрической розетке, также стоит использовать специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства. Если же все-таки необходимо зарядить телефон в общественном месте, то нужно делать это в крупных торговых центрах, на вокзалах или в аэропортах. При этом устройство нужно выключить, говорится в публикации.