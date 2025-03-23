Новая туристическая экотропа заработает в пригороде Хабаровска

Уже в этом году горнолыжный комплекс «Хехцир», расположенный в пригороде Хабаровска, официально будет работать вне зависимости от сезона — это станет возможным благодаря открытию экотропы для экстремального отдыха и спокойных прогулок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», туристический маршрут начнут облагораживать уже в ближайшее время.