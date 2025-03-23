Новая туристическая экотропа заработает в пригороде Хабаровска

Уже в этом году горнолыжный комплекс «Хехцир», расположенный в пригороде Хабаровска, официально будет работать вне зависимости от сезона — это станет возможным благодаря открытию экотропы для экстремального отдыха и спокойных прогулок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», туристический маршрут начнут облагораживать уже в ближайшее время.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, общая протяжённость экотропы «Легенды Хехцира», если предполагается пешая прогулка, составит полтора километра. Также там появятся и велосипедные дорожки для экстремального катания — они растянутся на расстояние в 3,7 километра.
— В аренду посетители смогут взять маунтинбайки и эндуро, специальные велосипеды и мотоциклы, предназначенные для бездорожья и гор. А для пешеходов в прокате появятся скандинавские палки и трекинговая обувь. И на всём протяжении тропы установят лавочки для отдыха, — рассказали в мэрии.
По словам директора Центра отдыха и туризма Сергея Гришина, для тех людей, кто не готов подниматься вверх, но готовы спускаться вниз спокойно, можно будет воспользоваться канатной дорогой. А для активных маленьких посетителей у подножья «Хехцира» установят верёвочный парк.