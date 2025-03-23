5 апреля горожане смогут написать «Тотальный диктант»

В субботу, 5 апреля, пройдет ежегодная международная просветительская акция «Тотальный диктант». В этом году она развернется на более чем тысяче площадок по всей республике. Проверить свои знания русского языка смогут все желающие.
Автор текста для диктанта — Марина Москвина. Она является известной писательницей, сценаристом, финалистом премии «Ясная Поляна» и лауреатом Международного Почетного диплома Андерсена. Специально для события Марина Москвина подготовила уникальный текст, который позволит участникам не только проверить грамотность, но и отправиться в увлекательное литературное путешествие.
Для желающих подготовиться к акции проведут бесплатные подготовительные курсы. Они включают четыре очных занятия, во время которых участники смогут написать пробные тексты под диктовку и разобрать их с экспертами. Для участия необходима регистрация.
Также каждую среду будут проходить онлайн-курсы в официальной группе акции — это позволит присоединиться к подготовке из любой точки мира.
Регистрация на сам диктант стартует 26 марта на официальном сайте проекта. Участие в акции бесплатное и доступно для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки, сообщили организаторы.
Напомним, в прошлом году Казань стала третьей в рейтинге по числу участников акции «Тотальный диктант». На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург.