В Иркутской области 18 человек досрочно напишут ЕГЭ и ГИА

Первыми будут писать единый госэкзамен по предметам география и литература. Уже 25 марта выпускники сдадут русский язык. А 28 марта они проверят свои знания по математике базового и профильного уровня. Биологию, физику и письменную часть иностранного языка напишут 1 апреля. А тестирование по устной части состоится 4 апреля. Информатика и общество стоят в графике досрочной сдачи на 8 число, а на 11 апреля история и химия.