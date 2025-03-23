В Иркутской области 18 человек досрочно напишут ЕГЭ и ГИА

В Иркутской области начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, экзамены напишут 18 человек. 13 выпускников будут сдавать ЕГЭ, а пять — ГИА.
— Помимо одиннадцатиклассников сдавать экзамены будут выпускники прошлых лет, которые планируют использовать результаты ЕГЭ для поступления в вузы, — сообщила начальник отдела оценки качества образования и организации ГИА Татьяна Данилова.
Первыми будут писать единый госэкзамен по предметам география и литература. Уже 25 марта выпускники сдадут русский язык. А 28 марта они проверят свои знания по математике базового и профильного уровня. Биологию, физику и письменную часть иностранного языка напишут 1 апреля. А тестирование по устной части состоится 4 апреля. Информатика и общество стоят в графике досрочной сдачи на 8 число, а на 11 апреля история и химия.
Также, сдающим госэкзамены, дадут резервные дни для сдачи всех предметов, если по весомым причинам это не успели сделать в основные. В этом году с 14 по 21 апреля.