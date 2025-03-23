С 1 апреля на участке Сколковского шоссе изменится схема движения. Такое решение было принято в связи с участившимися аварийными ситуациями. В 2024 году в районе дома 31, корпуса 2 по Сколковскому шоссе на въезде к торговому центру было зафиксировано 34 мелких дорожно-транспортных происшествия. Движение на этом шоссе интенсивное. Водители, поворачивающие налево или совершающие разворот, не уступали дорогу тем, кто двигался прямо по встречной полосе, из-за чего случались аварии. Для улучшения условий проезда и повышения безопасности дорожного движения планируется отменить левый поворот со Сколковского шоссе на территорию торгового центра. Теперь подъехать к нему при движении в область можно будет через разворот на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Время перепробега составит четыре минуты. Это изменение позволит повысить безопасность дорожного движения для автомобилистов. Водителям рекомендуется внимательно следить за знаками на дорогах и заранее ознакомиться с обновленной схемой движения.