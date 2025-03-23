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Днем в центре Минска могут ограничить движение транспорта

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Движение могут ограничивать в центре Минска в воскресенье, предупредили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: Sputnik.by

Внимание! Возможны временные ограничения движения.

говорится в сообщении ГАИ

В Госавтоинспекции уточнили, что кратковременные ограничения движения всех видов транспортных средств возможны в промежуток с 11 до 13 часов.

Территориально они затронут центральную часть города — отдельные участки проспектов Независимости и Победителей.

В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать этот момент при планировании маршрутов передвижения.

Ранее сообщалось, что с 18 марта начались тренировки военной техники, которая примет участие в Параде Победы. В связи с этим также вводятся ограничения для движения на некоторых участках дорог — они действуют с 4:50 утра в течение часа и с 19:50 также примерно на час.