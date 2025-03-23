Днем в центре Минска могут ограничить движение транспорта

Ранее сообщалось, что с 18 марта начались тренировки военной техники, которая примет участие в Параде Победы. В связи с этим также вводятся ограничения для движения на некоторых участках дорог — они действуют с 4:50 утра в течение часа и с 19:50 также примерно на час.