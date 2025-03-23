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«От вашей работы зависит удобство и комфорт каждого белоруса». Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Лукашенко напомнил, что от работников ЖКХ зависит качество жизни белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко подчеркнул, что работа их важная, нужная и непростая.

«От вашей работы во многом зависит качество жизни, удобство и ежедневный комфорт каждого человека» — говорится в поздравлении президента.

Александр Лукашенко отметил, что от работников ЖКХ зависят качество питьевой водой, капремонт, реконструкция дворов, вывоз и сортировка бытовых отходов, озеленение городов.

Президент выразил признательность большому коллективу отрасли, адресовал теплые слова ветеранам.

Всем работникам отрасли Александр Лукашенко пожелал здоровья, счастья, воплощения планов.

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