Над Ростовской областью сбили 29 БПЛА в ночь на воскресенье

Всего же за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 59 дронов. Из них 20 сбили над Астраханской областью, три — над Воронежской, еще три — над Волгоградской, два — над Республикой Крым, один дрон сбили над Курской областью и еще один — над Саратовской.