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Над Ростовской областью сбили 29 БПЛА в ночь на воскресенье

В ночь на 23 марта на Дону отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 23 марта, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Дежурными средствами ПВО было уничтожено 29 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего же за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 59 дронов. Из них 20 сбили над Астраханской областью, три — над Воронежской, еще три — над Волгоградской, два — над Республикой Крым, один дрон сбили над Курской областью и еще один — над Саратовской.

Напомним, на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль. Погиб один человек.