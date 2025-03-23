Над Ростовской областью сбили 29 БПЛА в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье, 23 марта, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Дежурными средствами ПВО было уничтожено 29 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего же за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 59 дронов. Из них 20 сбили над Астраханской областью, три — над Воронежской, еще три — над Волгоградской, два — над Республикой Крым, один дрон сбили над Курской областью и еще один — над Саратовской.
Напомним, на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелся автомобиль. Погиб один человек.