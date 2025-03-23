Где найти общественные туалеты в Иркутске

У горожанина, который приехал в центр Иркутска по делам, или туриста, гуляющего по улицам областной столицы, может возникнуть необходимость справить естественные потребности. На такой случай irk.aif.ru рассказывают, где в Иркутске находятся общественные туалеты.
Туалеты в районе Сквера Кирова.
Круглосуточный и бесплатный биотуалет работает непосредственно в Сквере им. Кирова.
Если по каким-то причинам он окажется недоступен, неподалёку есть альтернатива — платный туалет по адресу ул. Российская, 27/1 (за автомобильной парковкой). Правда, работает он ежедневно, но только с 9:00 до 20:00.
Кроме того, в шаговой доступности имеется туалет в бизнес-центре «Премьер» (Рабочая, 2а/4). Этим можно воспользоваться по будням с 8 утра до 9 вечера.
Чуть дальше по улице Ленина есть ещё один бизнес-центр — «Сибвест». Он открыт каждый день с 8:00 до 22:00.
А если двигаться в сторону набережной, то бесплатный и круглые сутки открытый «клозет» есть на Степана Разина (улица с трамвайными путями) — возле парковки и здания по адресу Свердлова, 11 А.
Туалеты в районе «Труда» и 130-го квартала.
В районе Драмтеатра и дворца спорта «Труд» имеется туалет в расположенном между ними сквере имени Охлопкова.
В 130 квартале туалеты есть в торгово-развлекательном комплексе «Модный квартал» (ул. 3 июля, 25). Он открыт каждый день с 10 утра до 10 вечера.
Кроме того, в этой зоне много кафе и ресторанов, многие из которых открыты допоздна — и туалеты в них тоже имеются. Но чтобы воспользоваться, возможно, придётся что-то заказать.
Еще один расположенный недалеко туалет (бесплатный, круглосуточный) есть на территории Крестовоздвиженской церкви (ул. Седова, 1).
Туалеты в Иркутске на набережной, островах Юность и Конный.
Верхняя Набережная Ангары (бульвар Гагарина) — популярное место для прогулок, и туалеты здесь тоже имеются: один недалеко от площади с памятником Юрию Гагарину (через дорогу от здания по адресу бульвар Гагарина, 26 А), второй — в зелёной зоне на подходе к памятнику Александру III (напротив дома № 24 по бульвару Гагарина).
Но эти туалеты работают только в летний период (обычно с 1 мая по 1 ноября). Зато в тёплые месяцы воспользоваться ими можно круглые сутки и бесплатно.
К счастью, поблизости есть туалеты, которые действуют весь год. Два на острове Юность — возле летней сцены и у волейбольной площадки.
Ещё два на острове Малый Конный — возле главного здания Детской железной дороги (со стороны реки) и на территории аттракционов рядом с колесом обозрения (за площадкой с кафе и прокатом детских машинок). Эти туалеты тоже бесплатные и круглосуточные.
А на правом берегу Ангары напротив этих островов бесплатный круглосуточный туалет есть возле одного из зданий психоневрологического диспансера (деревянной одноэтажки по адресу бульвар Гагарина, 6 Б).
На Нижней Набережной есть платный туалет по адресу Нижняя Набережная, 14/2. Но работает он не круглый год.
Туалеты в Иркутске рядом с Центральным рынком и Цирком.
В районе Центрального рынка туалетов много, но они платные и не круглосуточные. В основном все работают до 19:00.
«Облегчиться» можно в Торговом комплексе (Литвинова, 17), в самом Центральном рынке (Чехова, 22, на втором этаже), два туалета работают на торговой площади имени Павла Чекотова (в народе — «Шанхайка»), рядом с остановкой междугородних автобусов (ул. Софьи Перовской, 27), в ТЦ «Шанхай-Сити» (ул. Софьи Перовской, 17).
В расположенном рядом ТЦ «Пассаж» туалеты, по всей видимости, бесплатные (по крайней мере, нет информации о стоимости посещения). Центр работает до 19 часов.
В районе Цирка есть бесплатные круглосуточные туалеты у фонтана, а также в торговом центре «Сезон» (открыт до 19:00).
Бесплатные уличные и круглосуточные туалеты в центре Иркутска также есть во дворах между «Сезоном» и Центральным рынком. Один возле дома по улице Лапина, 14 В, другой рядом с трансформаторной будкой и зданием по Богдана Хмельницкого, 5 В, третий — возле деревянного двухэтажного здания по Володарского, 2.
Так выглядит ситуация с общественными туалетами в Иркутске — в центре с ними всё, в целом, неплохо. Ну, а в других районах города — где как.
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