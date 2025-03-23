Где найти общественные туалеты в Иркутске

Верхняя Набережная Ангары (бульвар Гагарина) — популярное место для прогулок, и туалеты здесь тоже имеются: один недалеко от площади с памятником Юрию Гагарину (через дорогу от здания по адресу бульвар Гагарина, 26 А), второй — в зелёной зоне на подходе к памятнику Александру III (напротив дома № 24 по бульвару Гагарина).