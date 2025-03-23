В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Атмосферное давление в воскресенье в Москве уже достигло 764 миллиметра ртутного столба, побит прежний суточный максимум давления 1943 года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба, выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 миллиметр ртутного столба, что по-прежнему существенно выше нормы.