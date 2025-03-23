Кровли уже начали осматривать на предмет сосулек и снежных навесов, которые регулярно сбивают, чтобы обезопасить граждан. Для этого сотрудники комитета направляют письма в обслуживающие организации, чтобы те приняли меры. Хабаровчанам рекомендуют обращать внимание на сигнальные ленты, которые предупреждают о рисках на опасных участках.
В Хабаровске со снегом и наледью на домах разбираются коммунальщики
В Индустриальном районе Хабаровска коммунальщики очищают крыши многоквартирных домов от снега и наледей, сообщает пресс-служба комитета администрации города по району.