В Хабаровске со снегом и наледью на домах разбираются коммунальщики

Кровли уже начали осматривать на предмет сосулек и снежных навесов, которые регулярно сбивают, чтобы обезопасить граждан. Для этого сотрудники комитета направляют письма в обслуживающие организации, чтобы те приняли меры. Хабаровчанам рекомендуют обращать внимание на сигнальные ленты, которые предупреждают о рисках на опасных участках.