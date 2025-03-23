В центре Перми установят 26-метровый памятник Строгановым

Памятник авторства скульптора Алексея Залазаева и архитектора Виктора Воженникова представляет собой колонну с двуглавым орлом на вершине. Отвечая на вопросы комментаторов, Виктор Воженников отметил, что высота объекта по плану должна составить около 26 метров.