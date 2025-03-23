В центре Перми установят 26-метровый памятник Строгановым

В сквере перед гостиницей «Урал» в центре Перми установят 26-метровый памятник семейству Строгановых, рассказал председатель правления отделения Союза архитекторов по Пермскому краю Виктор Воженников.
Архитектор опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» эскиз будущего монумента и сообщил, что его концепция утверждена конкурсной комиссией Пермского землячества.
Памятник авторства скульптора Алексея Залазаева и архитектора Виктора Воженникова представляет собой колонну с двуглавым орлом на вершине. Отвечая на вопросы комментаторов, Виктор Воженников отметил, что высота объекта по плану должна составить около 26 метров.
Комиссия Пермского землячества выбирала из нескольких эскизов, разработанных скульпторами из Перми, Ижевска, Ростова и Краснодара. Следующим этапом согласования памятника будет Совет по топонимике при администрации города Перми.