Атаку дронов отразили в шести районах Ростовской области

В ночь на воскресенье, 23 марта, в шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Речь идет о Морозовском, Миллеровском, Каменском, Неклиновском, Тарасовском и Шолоховском районах.
Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в хуторе Каюковка Тарасовского района из-за падения беспилотника в частном доме было повреждено остекление. Жильцы не пострадали.
А на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелась машина. В автомобиле погиб один человек.
Напомним, в ночь на воскресенье на Дону сбили 29 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.