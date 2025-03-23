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Атаку дронов отразили в шести районах Ростовской области

В одном из хуторов Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждено остекление.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 23 марта, в шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Речь идет о Морозовском, Миллеровском, Каменском, Неклиновском, Тарасовском и Шолоховском районах.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в хуторе Каюковка Тарасовского района из-за падения беспилотника в частном доме было повреждено остекление. Жильцы не пострадали.

А на трассе Морозовск — Цимлянск из-за атаки БПЛА загорелась машина. В автомобиле погиб один человек.

Напомним, в ночь на воскресенье на Дону сбили 29 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.