Развлечение или месть? Приморец ищет вандалов, закидавших его машину яйцами

Во Владивостоке вандалы закидали яйцами чужой автомобиль. Владелец авто припарковал его в районе Снеговой Пади, на улице Анны Щетининой, 20. Утром его ждал неприятный сюрприз. Вот и гадай теперь, кто постарался — соседские детишки или знакомые.
По мнению владельца машины, злую шутку устроили в промежуток с 16:00 21 марта до 09:30 следующего дня. Подозреваемые скрылись с места происшествия, оставив владельца авто разбираться с последствиями вандализма.
Пострадавшая сторона обращается к людям с просьбой помочь в поиске свидетелей этого инцидента. Возможно, кто-то из жителей района стал невольным свидетелем произошедшего или располагает записями с камер видеонаблюдения.
Все, кто владеет информацией о происшествии, могут связаться с владельцем автомобиля по номеру телефона +79644352019 (WhatsApp). Любая информация может помочь в поиске «шутников» и привлечении их к ответственности.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как женщина из мести подговорила девочку разрисовать машину бывшего мужа.