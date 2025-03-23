Депутат призвал запретить продажу вейпов в Беларуси после смерти 16-летней

В Беларуси вейпы курят около 15% белорусских школьников 7−10-х классов. В течение последних лет в стране сократилось количество потребителей сигарет, но выросло число вейперов. При этом люди, которые курят электронные сигареты, в основном, молодежь до 30 лет (здесь подробнее).