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Депутат призвал запретить продажу вейпов в Беларуси после смерти 16-летней

Депутат высказался за полный запрет продажи и покупки вейпов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Палаты представителей Беларуси Дмитрий Шевцов в эфире телеканала ОНТ высказался за необходимость полного запрета на продажу и покупку вейпов.

«Как можно ограничить где-то, разрешив продажу в другом месте: через интернет, специализированные магазины. Это не решит вопрос, а, наоборот, создаст ажиотаж, дополнительный спрос», — отметил Дмитрий Шевцов.

Напомни, в марте 2025 в Беларуси, в Дзержинске, был зафиксировали первый случай смерти 16-летней девушки после курения вейпа (все подробности этой трагедии здесь).

В Беларуси вейпы курят около 15% белорусских школьников 7−10-х классов. В течение последних лет в стране сократилось количество потребителей сигарет, но выросло число вейперов. При этом люди, которые курят электронные сигареты, в основном, молодежь до 30 лет (здесь подробнее).