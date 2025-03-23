В Молдове введут обязательный раздельный сбор мусора

Согласно новому закону, органы местного самоуправления будут обязаны организовать раздельный сбор отходов в три фракции: перерабатываемые, стекло и смешанные отходы. Кроме того, биологические отходы, такие как листья и ветки, будут собираться отдельно и отправляться на станции компостирования.