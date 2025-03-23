В Молдове введут обязательный раздельный сбор мусора

Проект устанавливает единую правовую и институциональную базу для создания, организации, управления, финансирования и контроля за деятельностью коммунальной санитарной службы населенных пунктов, включая администрирование и эксплуатацию сопутствующей инфраструктуры. Документ регламентирует обязанности и ответственность органов государственной власти, которые будут управлять службой общественной санитарии населенных пунктов.
Согласно новому закону, органы местного самоуправления будут обязаны организовать раздельный сбор отходов в три фракции: перерабатываемые, стекло и смешанные отходы. Кроме того, биологические отходы, такие как листья и ветки, будут собираться отдельно и отправляться на станции компостирования.
Для этого местные органы власти или санитарные службы должны будут установить контейнеры разного цвета, установленного для каждого вида отходов или предоставить людям пакеты для сбора.
Законопроект также предусматривает обязательство граждан вести раздельный сбор отходов и не выбрасывать в контейнеры опасные или токсичные материалы.
В настоящее время услугами служб очистки пользуются 313 населенных пунктов Молдовы. Это почти 75% в городов и 15% в сельской местности.