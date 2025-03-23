Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником

По словам мэра, эти технологии и труды самих метеорологов позволяют заранее рассчитать количество спецтехники и бригад, необходимых для уборки снега. Также за счет этих прогнозов принимаются меры по защите городских объектов от непогоды, устанавливается дежурство водооткачивающей техники на улицах и проводится противогололедная обработка. Вместе с тем благодаря работе метеорологов в городе регулируются параметры теплоснабжения.