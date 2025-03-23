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«Жду с визитом в Минске в апреле 2025». Лукашенко поздравил руководство Пакистана с днем страны

Лукашенко ждет визита в Беларусь руководителей Пакистана в апреле 2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что современный Пакистан пользуется авторитетом и играет важную роль в мировых политических и экономических процессах. А Беларусь рассматривает Пакистан как одного из своих главных партнеров в Азии и заинтересована в углублении отношений с этой страной.

Александр Лукашенко отметил содержательные переговоры, которые состоялись в Исламабаде в ноябре 2024 года.

«С большой теплотой вспоминаю нашу встречу, рассчитываю на продолжение дружеского диалога и жду Вас с визитом в Минске в апреле 2025 года», — отметил глава Беларуси.

А тем временем мы писали, что Литва намерена заминировать границу с Беларусью (все подробности здесь). А глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на тайный приезд представителей ЕС в Хатынь: «Какое-то лукавство во всем этом есть» (здесь подробнее).