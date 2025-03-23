«Жду с визитом в Минске в апреле 2025». Лукашенко поздравил руководство Пакистана с днем страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что современный Пакистан пользуется авторитетом и играет важную роль в мировых политических и экономических процессах. А Беларусь рассматривает Пакистан как одного из своих главных партнеров в Азии и заинтересована в углублении отношений с этой страной.
Александр Лукашенко отметил содержательные переговоры, которые состоялись в Исламабаде в ноябре 2024 года.
«С большой теплотой вспоминаю нашу встречу, рассчитываю на продолжение дружеского диалога и жду Вас с визитом в Минске в апреле 2025 года», — отметил глава Беларуси.