Перерасчёт за 20 лет: россияне могут получить недоначисленную пенсию

Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передает ИА DEITA.RU.
Специалист уточнила, что, если человек сможет доказать, что ему не выплатили часть пенсии из-за ошибок Пенсионного фонда РФ или его правопреемника — Социального фонда России, он имеет право на взыскание этих средств за весь период, даже если речь идет о десятилетиях.
В качестве примера юрист привела недавний случай между СФР и вдовой военнослужащего, погибшего в результате аварии на ЧАЭС. Женщина обратилась в суд, когда поняла, что ей недоплачивали пенсию на протяжении 20 лет.
В ходе разбирательства выяснилось, что ПФР не учёл факт гибели её мужа из-за травмы, за которую полагается повышенная пенсия. Суд установил, что при назначении пенсии женщине не объяснили, какие документы необходимо предоставить в орган, что лишило её возможности получать увеличенную пенсию по случаю потери кормильца, на которую она имела право по закону.
В результате суд обязал Социальный фонд провести перерасчёт за последние 20 лет и компенсировать женщине всю недополученную пенсию. Таким образом, представители старшего поколения могут исправить ошибки, допущенные при назначении пенсии, даже спустя значительное время: срок исковой давности в данном случае не применяется.
Ранее были названы условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей. Как оказалось, для этого потребуется одновременное сочетание трех условий, а именно: официальная зарплата должна быть не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж должен составлять 64 года, а сам выход на пенсию должен состояться в 75 лет.