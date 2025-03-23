Перерасчёт за 20 лет: россияне могут получить недоначисленную пенсию

Ранее были названы условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей. Как оказалось, для этого потребуется одновременное сочетание трех условий, а именно: официальная зарплата должна быть не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни, непрерывный стаж должен составлять 64 года, а сам выход на пенсию должен состояться в 75 лет.