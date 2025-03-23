Боец Александр Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО в день рождения

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Усть-Кута погиб в зоне спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, Александра Таюрского не стало 27 июня 2024 года.
— Усть-Кут простится с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Александр Таюрский героически погиб во время выполнения боевых задач 27.06.2024, — поделились в администрации.
В день героической смерти, Александру Таюрскому исполнилось 49 лет. В последний путь храброго военнослужащего проводят 24 марта. Проститься можно будет в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого 22 с 12:00 до 12:30.