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Боец Александр Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО в день рождения

Защитника Отечества не стало 27 июня 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Усть-Кута погиб в зоне спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, Александра Таюрского не стало 27 июня 2024 года.

— Усть-Кут простится с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Александр Таюрский героически погиб во время выполнения боевых задач 27.06.2024, — поделились в администрации.

В день героической смерти, Александру Таюрскому исполнилось 49 лет. В последний путь храброго военнослужащего проводят 24 марта. Проститься можно будет в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого 22 с 12:00 до 12:30.