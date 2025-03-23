Эрмитаж может запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей

В музее также подчеркнули, что сообщение одной из этих посетительниц в ее блоге о том, что их не пустили в музей, не соответствует действительности. «Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа. Этот пост вызвал большой интерес у СМИ и множество комментариев. Их авторы сочувствуют блогеру, не сумевшему посетить главный музей страны только из-за того, что костюм ее подруги оказался слишком нарядным», — отмечается в сообщении.