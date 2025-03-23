Три входа обустроят на остове Татышев в Красноярске

Три входа обустроят на острове Татышев в Красноярске в рамках благоустройства общественного пространства.
Как пишет «Город Прима», на преображение острова планируют потратить 2 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на обустройство входов в Татышев-парк.
Рядом с Октябрьским мостом появится единая зона, которая объединит выходы с парковок, остановок и переход под мостом. Здесь также построят визит-центр — центральный пункт мониторинга, который станет важным элементом инфраструктуры.
Со стороны Виноградовского моста планируют пристроить две террасы со смотровыми площадками. Кроме того, здесь оборудуют ларьки, киоски и пункты проката. Это решение должно сделать прогулки более удобными и безопасными, особенно в местах, где сейчас наблюдается большое скопление людей, велосипедистов и самокатчиков.
Новый вход на остров появится в восточной части — у проектируемого моста из Зелёной Рощи. К нему подведут велодорожки и пешеходные тропы, что сделает доступ на Татышев еще более удобным для жителей и гостей города.
Напомним, на острове Татышев проснулись суслики.