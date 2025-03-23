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Три входа обустроят на остове Татышев в Красноярске

В благоустройство пространства планируют вложить 2 млрд рублей.

Источник: МАУ «Татышев-парк»

Три входа обустроят на острове Татышев в Красноярске в рамках благоустройства общественного пространства.

Как пишет «Город Прима», на преображение острова планируют потратить 2 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на обустройство входов в Татышев-парк.

Рядом с Октябрьским мостом появится единая зона, которая объединит выходы с парковок, остановок и переход под мостом. Здесь также построят визит-центр — центральный пункт мониторинга, который станет важным элементом инфраструктуры.

Со стороны Виноградовского моста планируют пристроить две террасы со смотровыми площадками. Кроме того, здесь оборудуют ларьки, киоски и пункты проката. Это решение должно сделать прогулки более удобными и безопасными, особенно в местах, где сейчас наблюдается большое скопление людей, велосипедистов и самокатчиков.

Новый вход на остров появится в восточной части — у проектируемого моста из Зелёной Рощи. К нему подведут велодорожки и пешеходные тропы, что сделает доступ на Татышев еще более удобным для жителей и гостей города.

Напомним, на острове Татышев проснулись суслики.