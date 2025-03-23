Три входа обустроят на остове Татышев в Красноярске

Со стороны Виноградовского моста планируют пристроить две террасы со смотровыми площадками. Кроме того, здесь оборудуют ларьки, киоски и пункты проката. Это решение должно сделать прогулки более удобными и безопасными, особенно в местах, где сейчас наблюдается большое скопление людей, велосипедистов и самокатчиков.