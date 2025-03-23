Горнолыжный курорт «Хехцир» будет работать в круглогодичном режиме

Посетители также смогут взять в аренду специальные велосипеды и мотоциклы, предназначенные для езды по пересеченной местности. А для пешеходов в прокате появятся скандинавские палки и трекинговая обувь. На всем протяжении тропы установят лавочки для отдыха.