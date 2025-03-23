Горнолыжный курорт «Хехцир» будет работать в круглогодичном режиме

Это позволит сделать работу горнолыжного комплекса всесезонной.
«Общая протяженность пешего маршрута — 1,5 километра. Для любителей экстремального отдыха — велосипедные дорожки, 3,7 километра трассы. Для тех людей, кто не готов подниматься вверх, но хочет спускаться вниз, будет работать канатная дорога», — сообщил директор Центра отдыха и туризма Сергей Гришин.
Посетители также смогут взять в аренду специальные велосипеды и мотоциклы, предназначенные для езды по пересеченной местности. А для пешеходов в прокате появятся скандинавские палки и трекинговая обувь. На всем протяжении тропы установят лавочки для отдыха.
Кроме того, у подножья «Хехцира» оборудуют веревочный парк.