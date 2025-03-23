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Горнолыжный курорт «Хехцир» будет работать в круглогодичном режиме

Весной строители приступят к обустройству экотропы «Легенды Хехцира», предназначенной для экстремального отдыха и спокойных прогулок. Совершить восхождение по ней можно будет уже этим летом.

Это позволит сделать работу горнолыжного комплекса всесезонной.

«Общая протяженность пешего маршрута — 1,5 километра. Для любителей экстремального отдыха — велосипедные дорожки, 3,7 километра трассы. Для тех людей, кто не готов подниматься вверх, но хочет спускаться вниз, будет работать канатная дорога», — сообщил директор Центра отдыха и туризма Сергей Гришин.

Посетители также смогут взять в аренду специальные велосипеды и мотоциклы, предназначенные для езды по пересеченной местности. А для пешеходов в прокате появятся скандинавские палки и трекинговая обувь. На всем протяжении тропы установят лавочки для отдыха.

Кроме того, у подножья «Хехцира» оборудуют веревочный парк.