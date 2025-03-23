Города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо назвал Ростовстат

В Ростовской области назвали города с выгодными ценами на мясо. Обновленные данные опубликовал Ростовстат.
Так, в Волгодонске килограмм мяса выйдет в 562 рубля 13 копеек. А в донской столице этот же продукт стоит 593 рубля и 96 копеек. В Таганроге просят 608 рублей за килограмм.
Самая дешевая курятина продается в Миллерово — 187 рублей за килограмм. В Ростове она уже стоит 198 рублей, в Таганроге — 201.
А вот свинину выгодно покупать в Ростове. В донской столице ее продают за 377 рублей за килограмм. А самая высокая цена зафиксирована в Шахтах — 402 рубля.
В Волгодонске продают самую дешевую баранину по области. За нее просят 718 рублей. В Ростове она стоит 777 рублей, а в Шахтах — 782.