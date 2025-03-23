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Города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо назвал Ростовстат

Килограмм мяса в Ростове стоит 593 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назвали города с выгодными ценами на мясо. Обновленные данные опубликовал Ростовстат.

Так, в Волгодонске килограмм мяса выйдет в 562 рубля 13 копеек. А в донской столице этот же продукт стоит 593 рубля и 96 копеек. В Таганроге просят 608 рублей за килограмм.

Самая дешевая курятина продается в Миллерово — 187 рублей за килограмм. В Ростове она уже стоит 198 рублей, в Таганроге — 201.

А вот свинину выгодно покупать в Ростове. В донской столице ее продают за 377 рублей за килограмм. А самая высокая цена зафиксирована в Шахтах — 402 рубля.

В Волгодонске продают самую дешевую баранину по области. За нее просят 718 рублей. В Ростове она стоит 777 рублей, а в Шахтах — 782.