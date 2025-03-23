Вонь неимоверная! Жители Искитима возмущены страшным запахом на улице Центральная, где пролилась солярка из фуры

«Вот вечером у нас здесь во дворе по адресу Центральная, 18 фура об бордюр пробила бензобак, вылилась солярка. И после этого, вот посмотрите, какая ситуация у нас сейчас во дворе… После нашего обращения приехали сотрудники МЧС, песок насыпали, но соляра как стояла, так и стоит. ЖКХ вообще ничего не делает, прислали пару человек. Мужики вёдрами приносили песок. Вонь неимоверная повсюду! Соляра разлита, и никто ничего не делает», — возмущается житель Искитима.