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Вонь неимоверная! Жители Искитима возмущены страшным запахом на улице Центральная, где пролилась солярка из фуры

Это произошло из-за ДТП — фура врезалась в бордюр.

Источник: Сиб.фм

Жители Искитима возмущены страшным запахом на улице Центральная, где пролилась солярка из фуры. Местный житель рассказал Сиб.фм о случившемся.

«Вот вечером у нас здесь во дворе по адресу Центральная, 18 фура об бордюр пробила бензобак, вылилась солярка. И после этого, вот посмотрите, какая ситуация у нас сейчас во дворе… После нашего обращения приехали сотрудники МЧС, песок насыпали, но соляра как стояла, так и стоит. ЖКХ вообще ничего не делает, прислали пару человек. Мужики вёдрами приносили песок. Вонь неимоверная повсюду! Соляра разлита, и никто ничего не делает», — возмущается житель Искитима.

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