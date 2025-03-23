Под Новосибирском восстановили дорогу в Коченевском районе

Завершена реконструкция дороги, соединяющей ряд дачных поселков с федеральной трассой в Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».
В ходе капитального ремонта, которого долгое время ждали местные жители и дачники, было не только восстановлено дорожное полотно, но и проложены водопропускные канавы и трубы.
До ремонта дорога, имевшая глинистое покрытие, была подвержена вспучиванию и после осадков была проходима только для вездеходов. На проведение капитального ремонта было затрачено около 60 млн рублей.
В планах дальнейших работ — ремонт дороги на Поваренку, Крутологово и Кремлёвку. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет два-три километра. Реализация этих планов, как отмечается, существенно повлияет на качество жизни нескольких тысяч человек.