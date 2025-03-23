Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском восстановили дорогу в Коченевском районе

В ходе капитального ремонта было не только восстановлено дорожное полотно, но и проложены водопропускные канавы и трубы.

Источник: Om1 Новосибирск

Завершена реконструкция дороги, соединяющей ряд дачных поселков с федеральной трассой в Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

В ходе капитального ремонта, которого долгое время ждали местные жители и дачники, было не только восстановлено дорожное полотно, но и проложены водопропускные канавы и трубы.

До ремонта дорога, имевшая глинистое покрытие, была подвержена вспучиванию и после осадков была проходима только для вездеходов. На проведение капитального ремонта было затрачено около 60 млн рублей.

В планах дальнейших работ — ремонт дороги на Поваренку, Крутологово и Кремлёвку. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет два-три километра. Реализация этих планов, как отмечается, существенно повлияет на качество жизни нескольких тысяч человек.