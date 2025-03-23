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В Новосибирске в марте подорожала мойка авто, за год цены выросли на 15,9%

Сотрудники сервисных точек говорят, что клиенты чаще заказывают минимальную услугу — «просто облить», но мыть автомобили при этом стали чаще.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Новосибирске в марте автомойки подняли цены на услуги. По наблюдениям журналистов BFM-Новосибирск, повышение составило 30−40 рублей. Сотрудники автомоек это подтверждают и называют повышение «сезонным и символическим».

Цены на мойку автомобиля сильно разнятся в зависимости от объема задач. Минимум — это услуга, которая называется «просто облить», максимум — комплексная мойка.

«Просто облить у нас стоит 170 рублей, комплекс — 920 рублей. Это не высокие цены. В Новосибирске есть мойки, где обливают машины за 400 рублей, а комплекс стоит более 2 тысяч рублей. Мартовское подорожание — обычное дело. Сейчас очереди на мойках, потому что очень много грязи на дорогах. В целом, машины стали мыть чаще. Раньше зимой у нас был спад обычно, клиентов меньше становилось. Теперь и зимой из-за реагентов на мойку чаще приезжают», — рассказал журналисту BFM-Новосибирск сотрудник одной из городских автомоек.

Мойка автомобилей входит в число услуг, цены на которые постоянно регистрируют органы статистики. Согласно данным Новосибирскстата, за год цены на данную услугу выросли почти на 16%. В марте прошлого года средняя цена была 647,17 рубля, на конец февраля текущего года — 750,55 рубля. Мартовских цен в официальных отчетах еще нет.