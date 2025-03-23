В Новосибирске в марте подорожала мойка авто, за год цены выросли на 15,9%

«Просто облить у нас стоит 170 рублей, комплекс — 920 рублей. Это не высокие цены. В Новосибирске есть мойки, где обливают машины за 400 рублей, а комплекс стоит более 2 тысяч рублей. Мартовское подорожание — обычное дело. Сейчас очереди на мойках, потому что очень много грязи на дорогах. В целом, машины стали мыть чаще. Раньше зимой у нас был спад обычно, клиентов меньше становилось. Теперь и зимой из-за реагентов на мойку чаще приезжают», — рассказал журналисту BFM-Новосибирск сотрудник одной из городских автомоек.