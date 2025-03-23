Картина недели: Владивосток в смутные времена, обрушение подпорных стен и мусорная реформа

Проект «Портреты PrimaMedia» по формату — серия видеоинтервью с экспертами в разных областях, которым есть, что сказать о мире вокруг нас и о нас в этом мире. По сути же, наш проект выходит далеко за рамки формата. Мы видим каждый выпуск, как недостающий кусочек паззла, который, если встанет на уготовленное ему место, даст более детальное представление о жизни, которую мы с вами живем. История и текущий исторический момент, Россия и другие государства, место Приморья на карте страны и мира, культура и проклятые вопросы сегодняшнего дня — все это прямом и открытом диалоге с интересными собеседниками. А ИА PrimaMedia, в свою очередь, отвечает за высокое качество контента. Потому что по-другому не работает и, если дает зеленый свет материалу, значит, он этого достоин.