Картина недели: Владивосток в смутные времена, обрушение подпорных стен и мусорная реформа

Редакция ИА PrimaMedia подготовила традиционный ТОП новостей за прошедшую неделю — с 17 по 23 марта. В дайджесте — обзор подпорных стен Владивостока, видеоинтервью с историком-востоковедом, академиком РАН Виктором Лариным про карту мира, где в центре находится Владивосток, новость о том, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения иностранных компаний, снижении перевозок новых китайских автомобилей в контейнерах из Китая в РФ и многое другое.
Академик РАН Виктор Ларин — о Тихоокеанской России в смутные времена глобального масштаба.
Проект «Портреты PrimaMedia» по формату — серия видеоинтервью с экспертами в разных областях, которым есть, что сказать о мире вокруг нас и о нас в этом мире. По сути же, наш проект выходит далеко за рамки формата. Мы видим каждый выпуск, как недостающий кусочек паззла, который, если встанет на уготовленное ему место, даст более детальное представление о жизни, которую мы с вами живем. История и текущий исторический момент, Россия и другие государства, место Приморья на карте страны и мира, культура и проклятые вопросы сегодняшнего дня — все это прямом и открытом диалоге с интересными собеседниками. А ИА PrimaMedia, в свою очередь, отвечает за высокое качество контента. Потому что по-другому не работает и, если дает зеленый свет материалу, значит, он этого достоин.
Чего ждать от первой серии проекта? Историку-востоковеду, академику РАН Виктору Ларину совсем не трудно представить себе карту мира, где в центре находится Владивосток. Почему? Хотя бы потому, что вся жизнь ученого связана даже не с российским Дальним Востоком — это для кого же он дальний, если подумать? — а с Тихоокеанской Россией. И, конечно же, с ее ближайшим окружением в лице Китая, Японии, Южной Кореи и прочих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обрушилась одна — упадут другие? Жители Владивостока жалуются на состояние подпорных стен.
С наступлением весны подпорные стены во Владивостоке все чаще вызывают беспокойство жителей, ведь впереди пора дождей и ливней. А большая вода всегда исптывает на прочность городскую инфраструктуру. Поэтому и старые трещины на объектах как-то особенно пугают, а, когда обваливается стена, как на прошлых выходных на улице Кирова, сразу проецируешь это на свой двор, на свою улицу — а что там? Читатели начали отправлять в редакцию жалобы на состояние многих подпорных стен города, подчеркивая их критическое состояние и опасность для жизни и здоровья. Корр. ИА PrimaMedia решили сделать объезд по жалобам и посмотреть, что там на самом деле. Конечно, не с профессиональной точки зрения — тут следует разбираться специалистам. Но и визуальный осмотр дает предварительное понимание.
Гигантские тараканы и «свинкс:» каких экзотических питомцев можно завести в Приморье.
Котята, щенята, хомяки, рыбки и крольчата — классика среди домашних питомцев, но далеко не все ограничиваются привычными слуху вариантами. Пока одни заводят питона, а другие енота, который устроит ревизию в шкафу, третьи уже прикидывают, как на этом заработать. Сегодня рынок предлагает широкий выбор экзотики: от гигантских тараканов до игрунок за 200 тысяч рублей. Каких необычных питомцев можно завести в Приморье и во сколько это обойдётся — в подборке ИА PrimaMedia.
«Вас не спрашивали»: Градпроекты в Приморье смогут принимать без учета мнения граждан.
Власти Приморского края смогут самостоятельно принимать решение о необходимости проведения общественных слушаний при реализации градостроительных проектов. Комитет Заксобрания (ЗС ПК) по экономической политике и собственности одобрил 17 марта законопроект, наделяющий правительство края такими полномочиями. Эксперты считают инициативу неоднозначной и говорят о важности сохранения гражданского участия в планировке территорий.
В ПЭО прокомментировали новые правила в сфере обращения с ТКО: что изменится.
Правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В пресс-службе Приморского экологического оператора (ПЭО) подтвердили, что изменения затронут и Приморский край.
Новое постановление правительства вводит повышенную ответственность региональных операторов за несоблюдение периодичности вывоза мусора. Также документ закрепляет единые требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов, который должен стать обязательным по всей стране.
Путин «дал добро» на возвращение в РФ сбежавших иностранных компаний.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения иностранных компаний, ранее покинувших страну, актуализировать их перечень. Но привилегий и преференций для возвращающихся не будет.
Китайские автомобили не заезжают в контейнеры.
Снижение перевозок новых китайских автомобилей в контейнерах из Китая в РФ может стать одним из основных трендов, влияющим на российский рынок контейнерных перевозок, считает в Транспортной группе FESCO.
В 2024 году перевозки автомобилей в контейнерах спасло рынок, потому что всю излишнюю вместимость на флоте и на сети РЖД с точки зрения подвижного состава, заполонили китайские автомобили, тем самым вытянули рынок наверх. В 2025 году мы видим резкое падение этих объемов. Если в ближайшие 2−3 месяца драйвер останется в силе, то с рынком все будет хорошо. Если машины пойдут вниз, то флот и подвижной состав ждут непростые времена.