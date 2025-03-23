В Петербурге и Москве диск Солнца будет закрыт на 13% и 2% при затмении 29 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Солнечное затмение 29 марта будет наблюдаться с территории России — жители Санкт-Петербурга увидят, как Луна закроет собой примерно 13% диска светила, в Москве он будет закрыт на 2%. Об этом сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.
Частное затмение Солнца 29 марта продлится с 11:51 до 15:44 мск. Его максимальная фаза (0,936) наступит в 13:49 мск и будет видна на восходе в Гудзоновом заливе. Помимо Северной Америки и акватории Атлантического океана явление будет наблюдаться на северо-западе России, а также в Европе и на северо-западе Африки. Наибольшая фаза затмения, видимая с территории материковой России, составит 0,43 и будет видна в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области.
«В Москве максимальная фаза наступит в 14:49 мск. Диск Солнца будет закрыт Луной на 2%», — сказала Кошман, добавив, что в Санкт-Петербурге в следующую субботу за Луной скроется примерно 13% солнечного диска.
Максимальные фазы затмения в Москве и Санкт-Петербурге составят 0,07 и 0,23 соответственно. Фаза затмения указывает на долю диаметра диска Солнца, которую покроет Луна. Однако эти цифры не совпадают с площадью затемнения — именно она имеется в виду, когда ученые говорят о количестве процентов, на которые окажется закрыт для наблюдения с Земли видимый солнечный диск, уточнила астроном.
«29 марта произойдет частное затмение, при котором Солнце будет закрыто Луной не полностью. Момент максимальной фазы в Санкт-Петербурге — 14:43 (мск)», — отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
Солнечные затмения происходят только в новолуния, когда Луна находится на эклиптике между Землей и Солнцем. В течение года может произойти от двух до пяти таких затмений. Для наблюдения светила без вреда для глаз необходимо использовать специальный солнечный фильтр, предупреждают астрономы.