В Петербурге и Москве диск Солнца будет закрыт на 13% и 2% при затмении 29 марта

Частное затмение Солнца 29 марта продлится с 11:51 до 15:44 мск. Его максимальная фаза (0,936) наступит в 13:49 мск и будет видна на восходе в Гудзоновом заливе. Помимо Северной Америки и акватории Атлантического океана явление будет наблюдаться на северо-западе России, а также в Европе и на северо-западе Африки. Наибольшая фаза затмения, видимая с территории материковой России, составит 0,43 и будет видна в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области.