Воронежец пожаловался на проблему с льготными лекарствами для годовалой дочки

У малышки инвалидность, она нуждается в постоянном приеме определенных лекарств. Если терапию бросить, то это может привести к негативным последствиям для ее здоровья, опасается отец девочки. При этом профильными структурами региона, по словам горожанина, препарат не предоставляется с декабря прошлого года.