Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец пожаловался на проблему с льготными лекарствами для годовалой дочки

Проблемы с получением жизненно необходимых лекарств побудили жителя Воронежской области обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину через электронную приемную. Мужчина пояснил, что препараты требуются его маленькой дочке — девочке всего годик.

Источник: Reuters

У малышки инвалидность, она нуждается в постоянном приеме определенных лекарств. Если терапию бросить, то это может привести к негативным последствиям для ее здоровья, опасается отец девочки. При этом профильными структурами региона, по словам горожанина, препарат не предоставляется с декабря прошлого года.

Региональный СК уже начал проверку по факту поступившего обращения. О результатах этой проверки и принятом по ее итогам решении воронежские следователи должны будут доложить в центральный аппарат ведомства.