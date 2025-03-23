В Ростове приступили к плановому выжиганию сухой растительности

«В целях подготовки к пожароопасному периоду 2025 года и минимизации ландшафтных пожаров с 23-го по 28 марта в шести районах города пройдет ряд мероприятий по плановому выжиганию сухой растительности», — пишет источник.
Выжигание пройдет под контролем пожарно-спасательных служб:
23 марта с 09:30 в Ленинском районе на ул. Пойменной; 25 марта с 09:30 в Кировском районе в Левобережной части города, с 11:00 в Октябрьском районе между ул. Вавилова и подъездом к УЦ РВИРВ; 26 марта с 10:00 в Железнодорожном районе на ул. 2-й Луговой, 2 г; 27 марта с 10:00 в Ворошиловском районе на участке по ул. 4-й Союзной, с 11:00 в Пролетарском районе на ул. Путевой (открытая территория между ВНС 1-го и 2-го подъемов АО «Ростовводоканал»); 28 марта с 10:00 и 14:00 в Ворошиловском районе на участках по ул. 4-й Союзной.
Отмечается, что выжигание сухой растительности — необходимый этап подготовки к пожароопасному сезону. Подобные мероприятия необходимы, чтобы обезопасить город от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.
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