В Ростове приступили к плановому выжиганию сухой растительности

23 марта с 09:30 в Ленинском районе на ул. Пойменной; 25 марта с 09:30 в Кировском районе в Левобережной части города, с 11:00 в Октябрьском районе между ул. Вавилова и подъездом к УЦ РВИРВ; 26 марта с 10:00 в Железнодорожном районе на ул. 2-й Луговой, 2 г; 27 марта с 10:00 в Ворошиловском районе на участке по ул. 4-й Союзной, с 11:00 в Пролетарском районе на ул. Путевой (открытая территория между ВНС 1-го и 2-го подъемов АО «Ростовводоканал»); 28 марта с 10:00 и 14:00 в Ворошиловском районе на участках по ул. 4-й Союзной.