Жители Ростовской области останутся без ТВ-сигнала с 24 марта

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в трансляции телеканалов и радиостанций с 24 марта. Информация об этом появилась на сайте РТРС.
С 11:00 до 17:00 в понедельник, 24 марта, сигнал будет пропадать в Мартыновском районе.
25 марта с 10:00 до 16:00 телевизор не получится посмотреть в Родионово-Несветайском районе.
26 марта проблемы с сигналом возникнут в Орловском районе.
27 марта сигнал не будет ловить у абонентов в Неклиновском и Зимовниковском районах.
28 марта телевизор и радио не будут работать в Камышевке Орловского района.