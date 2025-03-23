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Жители Ростовской области останутся без ТВ-сигнала с 24 марта

О перебоях в трансляции телеканалов и радиостанций с понедельника, 24 марта, предупредили жителей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в трансляции телеканалов и радиостанций с 24 марта. Информация об этом появилась на сайте РТРС.

С 11:00 до 17:00 в понедельник, 24 марта, сигнал будет пропадать в Мартыновском районе.

25 марта с 10:00 до 16:00 телевизор не получится посмотреть в Родионово-Несветайском районе.

26 марта проблемы с сигналом возникнут в Орловском районе.

27 марта сигнал не будет ловить у абонентов в Неклиновском и Зимовниковском районах.

28 марта телевизор и радио не будут работать в Камышевке Орловского района.