Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе

Эксперт назвал и другие признаки, по которым можно оценить качество растворимого кофе. Так, например, при выборе напитка в магазине нужно обращать внимание на состав: стоит насторожиться, если в нем не указан используемый сорт кофе. Арабика обладает более мягким, насыщенным вкусом и содержит меньше кофеина, робуста — более резкий, чаще горький кофе с более высоким содержанием кофеина; из-за низкой стоимости производители иногда выбирают второй вариант.