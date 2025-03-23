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«Енисей» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

Матч был интересным и результативным для красноярских болельщиков.

Источник: БЕЛТА

Футболисты красноярского «Енисея» порадовали своих болельщиков уверенной победой в домашнем матче 25-го тура Первой лиги. Соперником красноярцев стал «Нефтехимик» из Нижнекамска, и игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Енисея».

Встреча прошла в субботу, 22 марта, в Красноярске и стала настоящим праздником для местных любителей футбола. Голы в составе «Енисея» забили Александр Канаплин и Кирилл Ушатов, обеспечив команде важные три очка.

Благодаря этой победе «Енисей» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 29 очками занимает 11-ю строчку.

Эта победа стала важным шагом для «Енисея» в борьбе за выход в зону плей-офф, и команда продолжит бороться за высокие места в турнирной таблице.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярский «Енисей» проиграл ЦСКА с минимальным отставанием. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Тимофей Герасимов. Он набрал 18 очков.