«Енисей» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

Футболисты красноярского «Енисея» порадовали своих болельщиков уверенной победой в домашнем матче 25-го тура Первой лиги. Соперником красноярцев стал «Нефтехимик» из Нижнекамска, и игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Енисея».
Встреча прошла в субботу, 22 марта, в Красноярске и стала настоящим праздником для местных любителей футбола. Голы в составе «Енисея» забили Александр Канаплин и Кирилл Ушатов, обеспечив команде важные три очка.
Благодаря этой победе «Енисей» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 29 очками занимает 11-ю строчку.
Эта победа стала важным шагом для «Енисея» в борьбе за выход в зону плей-офф, и команда продолжит бороться за высокие места в турнирной таблице.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярский «Енисей» проиграл ЦСКА с минимальным отставанием. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Тимофей Герасимов. Он набрал 18 очков.