Стало известно, сколько доплатят новосибирцам к 9 мая

В Новосибирской области ветераны ВОВ ко Дню Победы получат выплату. Как рассказали в правительстве региона, в частности, 80 тысяч рублей получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также вдовы и вдовцы погибших участников и инвалидов войны.
Помимо этого, известно, что выплаты достанутся вдовам и вдовцам, которые погибли в годы войны с Финляндией и Японией. Также деньги получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
По 55 тысяч рублей дадут тем, кто трудился в тылу, а также совершеннолетним узникам концлагерей и гетто.