Стало известно, сколько доплатят новосибирцам к 9 мая

Помимо этого, известно, что выплаты достанутся вдовам и вдовцам, которые погибли в годы войны с Финляндией и Японией. Также деньги получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.