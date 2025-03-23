Храм в честь врача Евгения Боткина построят в Новосибирске

Новый храм планируется возвести возле городской больницы № 1 в Заельцовском районе Новосибирска.
Строительство храма было согласовано властями города весной прошлого года. Управление архитектурно-строительной инспекции администрации города продлило разрешение на строительство здания до августа 2027 года.
Евгений Боткин — русский врач, дворянин, осуществлявший в том числе бесплатную медицинскую помощь для бедных. Был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году.
Ранее сообщалось, что мэрия не дала разрешение на расширение мечети на Фрунзе в Новосибирске. У мусульманской организации есть право повторного обращения за разрешением.