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Храм в честь врача Евгения Боткина построят в Новосибирске

Строительство храма было согласовано властями города весной прошлого года.

Источник: Reuters

Новый храм планируется возвести возле городской больницы № 1 в Заельцовском районе Новосибирска.

Строительство храма было согласовано властями города весной прошлого года. Управление архитектурно-строительной инспекции администрации города продлило разрешение на строительство здания до августа 2027 года.

Евгений Боткин — русский врач, дворянин, осуществлявший в том числе бесплатную медицинскую помощь для бедных. Был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году.

Ранее сообщалось, что мэрия не дала разрешение на расширение мечети на Фрунзе в Новосибирске. У мусульманской организации есть право повторного обращения за разрешением.