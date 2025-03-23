Боец ММА из Омска сразится с ямайским чемпионом Bellator

3 апреля в Орландо (США) состоится поединок между экс-чемпионом Bellator из Омска Андреем Корешковым и действующим обладателем титула PFL Джейсоном Джексоном. Встреча пройдет в рамках первого этапа Гран-при в полусреднем весе лиги PFL.
Американский промоушен уже опубликовал видеоанонс боя, в котором Корешков рассуждает о менталитете российских бойцов и личных переменах после завоевания чемпионского пояса:
«Здесь все привыкли следить за своими словами, все отвечают за них. С тех пор как я выиграл титул, я очень сильно изменился. Этот бой будет интересен тем, что у нас обоих непримиримые темпераменты».
Отметим, что Андрей Корешков представляет омский клуб Storm Shlemenko Fight Team. В начале февраля стало известно, что боец получил лицензию на участие в турнирах лиги PFL — ранее он выступал под эгидой Bellator, где также завоевал чемпионский пояс.