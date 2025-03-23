В Волгоградской области аттестовали 109 экскурсоводов

Отметим, что туризм — одна из ключевых точек роста экономики региона. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Волгоградской области активно развивается инфраструктура для приема гостей, реализуются инвестиционные проекты, что является одной из задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. В 2024 году регион посетили 2 млн туристов, это на 8,9% больше, чем в 2023 году. Также поставлена цель увеличить объем туристического потока до 3 млн человек к 2030 году и до 5,4 млн к 2036 году. Для достижения этих целей в Волгоградской области реализуются различные инициативы, среди которых создание круглогодичного туристического кластера на острове Сарпинском с объектами культурно-досуговой, спортивной и деловой инфраструктуры.