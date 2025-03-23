В Волгоградской области аттестовали 109 экскурсоводов

Как сообщает администрация Волгоградской области, на базе ресурсного центра экскурсоводов организованы консультационные семинары, где участникам помогают профессионалы в сфере экскурсионной деятельности и действующие гиды. На семинарах обсуждаются вопросы оформления необходимой документации, теоретические и практические аспекты квалификационного экзамена, а также специфика взаимодействия с аудиторией и регламент выступления. Особое внимание уделяется форматам подачи материала, а также знанию истории, географии и достопримечательностей региона.
Подобные семинары проводятся регулярно на площадке Туристского информационного центра и соответствуют целям национального проекта «Туризм и гостеприимство». Напоминаем, что экскурсоводы, не прошедшие обязательную аттестацию и не внесенные в единый реестр, не могут вести свою деятельность.
Отметим, что туризм — одна из ключевых точек роста экономики региона. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Волгоградской области активно развивается инфраструктура для приема гостей, реализуются инвестиционные проекты, что является одной из задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. В 2024 году регион посетили 2 млн туристов, это на 8,9% больше, чем в 2023 году. Также поставлена цель увеличить объем туристического потока до 3 млн человек к 2030 году и до 5,4 млн к 2036 году. Для достижения этих целей в Волгоградской области реализуются различные инициативы, среди которых создание круглогодичного туристического кластера на острове Сарпинском с объектами культурно-досуговой, спортивной и деловой инфраструктуры.