«Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц». Директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ

Сейчас с первого раза практический экзамен в городе сдает только 30% курсантов. Остальные идут на пересдачу, которую ожидают около месяца. Не сдал второй раз — опять месяц ожидания. А такое затягивание тянет с курсанта деньги. Мало того, что заплати за пересдачу, так и дополнительные платные занятия надо взять, чтобы не забыть и то, что знал и умел.