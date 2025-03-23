«Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц». Директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ

О сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ в эфире ОНТ высказался директор минской автошколы Сергей Арбузов. По его мнению, через 10 дней — оптимально (об этом сроке подробнее здесь).
«А представьте, человек 30 дней не посидел за рулем, больше, как он сдаст экзамен? Если бы люди сдавали через 10 дней, я думаю, они сдавали бы практически все. Ну, не все. Но многие сдавали бы и пересдавали», — отметил Сергей Арбузов.
Сейчас с первого раза практический экзамен в городе сдает только 30% курсантов. Остальные идут на пересдачу, которую ожидают около месяца. Не сдал второй раз — опять месяц ожидания. А такое затягивание тянет с курсанта деньги. Мало того, что заплати за пересдачу, так и дополнительные платные занятия надо взять, чтобы не забыть и то, что знал и умел.
Напомни, недавно глава МВД Иван Кубраков взял на контроль ситуацию с практическим экзаменом в ГАИ, на пересдачу которого в Минске большие очереди (здесь подробнее).
Кроме того, наблюдается высокая аварийность среди водителей со стажем до одного года. В 2024 году, по сравнению с 2023-м, она выросла на 15%.
Иван Кубраков дал указания, что надо сделать в ближайшее время, чтобы выровнять ситуацию. Так, например, он поручил увеличить количество экзаменаторов.
Ситуацию со сдачей экзаменов курсантами автошкол будут мониторить не только в Минске, но и по всей стране.
Мы писали, что депутат призвал запретить продажу вейпов в Беларуси после смерти 16-летней девушки (здесь подробнее). ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске (подробности здесь).