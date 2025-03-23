В семи районах Воронежской области будут отключать ТВ и радио

В некоторых населенных пунктах отключения будут проходить два дня. 25 марта с 10.00 до 10.30 и 26 марта с 10.00 до 16.00 не будет работать ТВ и радио в селах Землянск Семилукского района и Старая Калитва Россошанского района. А вот в поселке Абрамовка Таловского района отключения будут недолгими. ТВ и радиосигнал в этом населенном пункте «отрубят» 25 марта с 10.00 до 10.30 и 26 марта с 15.00 до 15.30.