В семи районах Воронежской области будут отключать ТВ и радио

С понедельника, 24 марта, по четверг, 27 марта, будет масштабное отключении ТВ и радио. Об этом предупредили в воронежском областном радиотелевизионом передающем центре (ОРТПЦ). Не будут работать каналы, входящие в бесплатный цифровой пакет РТРС-1: Первый, «Россия-1», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», Пятый, «Карусель», «Россия-К», ОТР и «ТВ Центр», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».
24 марта с 10.00 до 16.00 отключение пройдет в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района.
25 марта с 10.00 до 16.00 не будет работать ТВ и радио в Верхней Хаве и в хуторе Индычий Петропавловского района.
В некоторых населенных пунктах отключения будут проходить два дня. 25 марта с 10.00 до 10.30 и 26 марта с 10.00 до 16.00 не будет работать ТВ и радио в селах Землянск Семилукского района и Старая Калитва Россошанского района. А вот в поселке Абрамовка Таловского района отключения будут недолгими. ТВ и радиосигнал в этом населенном пункте «отрубят» 25 марта с 10.00 до 10.30 и 26 марта с 15.00 до 15.30.
26 марта ТВ и радио будет недоступно в Калаче с 10.00 до 16.00. А 27 марта с 10.00 до 16.00 — в селе Новомеловатка Калачеевского района.
Во время отключения сигнала будут производить ремонт и техническое обслуживание оборудования. В ОРТПЦ предупредили, что возможны переносы указанных сроков отключения из-за плохих погодных условий.