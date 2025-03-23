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Омичам предложили добровольно признаться, что они давали взятку

Это поможет избежать уголовной ответственности.

Источник: Om1 Омск

Следственное управление СК РФ по Омской области напомнило жителям региона об уголовной ответственности за дачу и получение взятки.

Как уточняют в ведомстве, за подобные преступления без отягчающих обстоятельств предусмотрено до трёх лет лишения свободы. При наличии квалифицирующих признаков наказание может составить до 15 лет заключения.

При этом гражданин, передавший взятку, может быть освобождён от уголовной ответственности, если деньги или ценности были переданы под давлением (в случае вымогательства), либо если он добровольно сообщил о факте дачи взятки в правоохранительные органы.

В управлении призвали всех, кто оказался в подобной ситуации, не молчать и обратиться в ведомство. Обращение можно направить через интернет-приёмную на сайте omsk.sledcom.ru, в социальных сетях или по телефону доверия: 395−506.