В Иркутской области подтопило 105 участков и три жилых дома

В Иркутской области специалисты и службы продолжают разбираться с проблемами обильного снеготаяния. Как стало известно КП-Иркутск с сайта ГУ МЧС региона, на сегодняшний день в зоне подтопления находится три жилых дома и более сотни участков.
— По состоянию на 08.00 23 марта остаются подтопленными три жилых дома и 105 приусадебных участков на территории шести муниципальных образований, 15 населенных пунктов, — сообщили ГУ МЧС Иркутской области.
Уже с понедельника среднесуточные температуры вернутся в норму. По прогнозам, они составят до −5 градусов ночью и нуля днем. Тогда паводковая обстановка в регионе нормализуется и процесс таяния снега замедлиться.