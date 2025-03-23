Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области подтопило 105 участков и три жилых дома

Дома остаются подтопленными в шести районах региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области специалисты и службы продолжают разбираться с проблемами обильного снеготаяния. Как стало известно КП-Иркутск с сайта ГУ МЧС региона, на сегодняшний день в зоне подтопления находится три жилых дома и более сотни участков.

— По состоянию на 08.00 23 марта остаются подтопленными три жилых дома и 105 приусадебных участков на территории шести муниципальных образований, 15 населенных пунктов, — сообщили ГУ МЧС Иркутской области.

Уже с понедельника среднесуточные температуры вернутся в норму. По прогнозам, они составят до −5 градусов ночью и нуля днем. Тогда паводковая обстановка в регионе нормализуется и процесс таяния снега замедлиться.