Из Воронежа отправился первый ускоренный контейнерный поезд в Китай

С воронежской станции Придача отправили первый ускоренный контейнерный поезд в Китай. Состав сформирован с помощью высокопроизводительного специализированного погрузчика. Его грузоподъемность до 45 тонн, что позволяет обрабатывать до 70 контейнеров в сутки. Это в три раза быстрее, чем с применением козлового крана.