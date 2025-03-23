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Из Воронежа отправился первый ускоренный контейнерный поезд в Китай

В его состав вошли 130 контейнеров с нерафинированным рапсовым маслом.

Источник: Комсомольская правда

С воронежской станции Придача отправили первый ускоренный контейнерный поезд в Китай. Состав сформирован с помощью высокопроизводительного специализированного погрузчика. Его грузоподъемность до 45 тонн, что позволяет обрабатывать до 70 контейнеров в сутки. Это в три раза быстрее, чем с применением козлового крана.

В поезде 130 контейнеров с нерафинированным рапсовым маслом во флекситанках*. Вес груза — около трех тысяч тонн.

Контейнерному поезду предстоит преодолеть расстояние в 6,8 тыс. км до станции Забайкальск. До нее состав доедет за неделю. Далее поезд поедет в Китай.

* Флекситанк — это эластичная вкладная цистерна, изготовленная из полимерных материалов для железнодорожных контейнеров, предназначенная для перевозки жидких неопасных наливных грузов.