Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушение на ТЭЦ-2: в Минэнерго объяснили, почему в Калининграде и области не было света

На станции сработала противоаварийная автоматика.

Источник: Reuters

В Калининграде и области отключили свет из-за нарушения на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщает Минэнерго России.

На станции сработала противоаварийная автоматика. «В отдельных регионах области произошло кратковременное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

Электроснабжение потребителей полностью восстановлено. «Министерство энергетики Российской Федерации продолжает координацию работы предприятий и региональных органов власти для надёжного снабжения потребителей», — говорится в заявлении ведомства.

Мощность электростанций Калининградской области более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет в кратчайшее время восстанавливать энергопотребление в отключённых районах. «При строительстве новых ТЭС в регионе были использованы передовые решения, в частности, установлены современные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики на основе цифровых технологий, которые сегодня позволяют в оперативном режиме отслеживать и устранять любые внештатные ситуации», — пояснили в министерстве.