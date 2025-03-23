Нарушение на ТЭЦ-2: в Минэнерго объяснили, почему в Калининграде и области не было света

Мощность электростанций Калининградской области более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет в кратчайшее время восстанавливать энергопотребление в отключённых районах. «При строительстве новых ТЭС в регионе были использованы передовые решения, в частности, установлены современные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики на основе цифровых технологий, которые сегодня позволяют в оперативном режиме отслеживать и устранять любые внештатные ситуации», — пояснили в министерстве.