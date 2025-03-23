Нарушение на ТЭЦ-2: в Минэнерго объяснили, почему в Калининграде и области не было света

В Калининграде и области отключили свет из-за нарушения на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщает Минэнерго России.
На станции сработала противоаварийная автоматика. «В отдельных регионах области произошло кратковременное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.
Электроснабжение потребителей полностью восстановлено. «Министерство энергетики Российской Федерации продолжает координацию работы предприятий и региональных органов власти для надёжного снабжения потребителей», — говорится в заявлении ведомства.
Мощность электростанций Калининградской области более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет в кратчайшее время восстанавливать энергопотребление в отключённых районах. «При строительстве новых ТЭС в регионе были использованы передовые решения, в частности, установлены современные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики на основе цифровых технологий, которые сегодня позволяют в оперативном режиме отслеживать и устранять любые внештатные ситуации», — пояснили в министерстве.