В Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ

В машину, на которой курсанты сдают практический экзамен в ГАИ, так называемый «город», теперь садятся двое экзаменаторов — справа от водителя-курсанта и сзади. Об этом шла речь в репортаже на телеканале ОНТ, где поднималась проблема очередей на сдачу практического экзамена в ГАИ.
Напомним, недавно глава МВД Иван Кубраков взял на контроль ситуацию с практическим экзаменом в ГАИ, на пересдачу которого в Минске большие очереди (здесь подробнее) и поручил увеличить штат инспекторов ГАИ, принимающих экзамены.
Теперь курсанты сдают, а сотрудники ГАИ проходят стажировки в «полевых условиях», чтобы потом профессионально начать принимать экзамены. Таким образом в каждой машине две пары строгих глаз, к тому же ведется видео- и аудиозапись.
Напомним, двое экзаменаторов в машине на практическом экзамене в ГАИ — такое правило действует с лета 2024 года, когда МВД изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси (подробнее о новшествах здесь). Один — сотрудник ГАИ, который осуществляет контроль за деятельностью регистрационно-экзаменационного подразделения — находится на пассажирском сидении возле водителя, а сотрудник ГАИ, который его контролирует, — сзади, на пассажирском сидении.
Кстати, директор минской автошколы высказался о сроках пересдачи курсантами практического экзамена в ГАИ: «Пересдавать экзамен в ГАИ через 10 дней, а не через месяц» (подробности здесь).