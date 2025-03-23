В Беларуси двое экзаменаторов могут принимать практический экзамен в ГАИ

Напомним, двое экзаменаторов в машине на практическом экзамене в ГАИ — такое правило действует с лета 2024 года, когда МВД изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси (подробнее о новшествах здесь). Один — сотрудник ГАИ, который осуществляет контроль за деятельностью регистрационно-экзаменационного подразделения — находится на пассажирском сидении возле водителя, а сотрудник ГАИ, который его контролирует, — сзади, на пассажирском сидении.