Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи

В Узбекистане планируется создать электронный каталог «Евразийские исламские рукописи» для научного изучения рукописей исламской науки и культуры и представления их широкой общественности. Реализацию данного проекта предполагают осуществить Центр исламской цивилизации и Международная исламская академия Узбекистана.