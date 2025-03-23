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Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи

ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи. Центр исламской цивилизации при Кабмине республики создаст их электронный каталог, сообщает пресс-служба центра.

Источник: Depositphotos

В Узбекистане планируется создать электронный каталог «Евразийские исламские рукописи» для научного изучения рукописей исламской науки и культуры и представления их широкой общественности. Реализацию данного проекта предполагают осуществить Центр исламской цивилизации и Международная исламская академия Узбекистана.

говорится в сообщении

В рамках проекта соберут и оцифруют исламские рукописи, распространенные по всему евразийскому региону.

Это позволит сохранить уникальные научные труды, обеспечить их всестороннее исследование и передачу будущим поколениям. Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.

Электронный каталог «Евразийские исламские рукописи» послужит популяризации богатого научного наследия Узбекистана в мировом масштабе, развитию научных исследований в области исламской культуре и истории, укреплению международного сотрудничества, добавили в пресс-службе.