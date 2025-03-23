SCMP: Тибет предложили превратить в аграрный регион

ГОНКОНГ, 23 марта. /ТАСС/. Группа ученых в Китае выступила с предложением превратить Тибетское нагорье в новый важный сельскохозяйственный регион. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), ученые обеспокоены ускорением изменений мирового климата, которые могут негативно повлиять на традиционные сельхозрайоны.
Как указывает издание, специалисты из Национального климатического центра (NCC) в Пекине предупредили, что изменения мирового климата, в том числе исчезновение тропических лесов Амазонии, нарушения течений в Атлантическом океане и таяние полярных ледяных шапок могут дестабилизировать мировое сельскохозяйственное производство в течение ближайших десятилетий. Ответом может стать быстрое и масштабное развитие высокогорного земледелия в Тибете.
Изменение климата «окажет глубокое и обширное воздействие на Землю и ее обитателей — от беспрецедентного повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений, которые сделают ряд регионов непригодными для проживания», — приводит SCMP слова руководителя группы NCC Ма Лицзюань. Она также отметила, что Тибетское нагорье является критически важным для защиты экологической безопасности Китая и Азии, а также важным регионом для сохранения биоразнообразия.
Благодаря «уникальным природным и социально-экономическим условиям для развития сельского хозяйства, специфичного для плато, вполне возможно превратить Тибетское нагорье в будущую житницу Китая», — уверена Ма Лицзюань.
NCC, действующий при метеорологическом управлении Китая, — ведущее ведомство КНР по исследованиям и мониторингу в сфере климата.