SCMP: Тибет предложили превратить в аграрный регион

Изменение климата «окажет глубокое и обширное воздействие на Землю и ее обитателей — от беспрецедентного повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений, которые сделают ряд регионов непригодными для проживания», — приводит SCMP слова руководителя группы NCC Ма Лицзюань. Она также отметила, что Тибетское нагорье является критически важным для защиты экологической безопасности Китая и Азии, а также важным регионом для сохранения биоразнообразия.