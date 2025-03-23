Татарстанцев в конце апреля 2025 года ждет трехдневная рабочая неделя

Согласно производственному календарю Минтруда Татарстана, 30 апреля рабочий день будет сокращен на один час, а с 1 мая начнутся продолжительные каникулы. Первая их часть продлится до 4 мая (выходной 4 января перенесли на 2 мая). Потом снова трехдневная рабочая неделя и отдых с 8 по 11 мая. Всего в последний месяц весны татарстанцы с учетом других выходных дней будут отдыхать 13 дней.