Кошка поблагодарила врача скорой помощи под Выборгом за работу

Необычный случай произошел в Выборге, где сотрудники скорой помощи приехали на вызов к 10-летнему ребенку с высокой температурой. Пока врач выполнял свои профессиональные обязанности, домашняя кошка решила проявить к нему особое внимание.
«Приехали к ребёнку 10 лет на температуру. Пока выполнял свой профессиональный долг, не заметил, как кошка залезла мне на плечи и начала вылизывать, как своего ребёнка».
Момент был запечатлен на фото и видео.
Пользователи соцсетей шутят, что это самая искренняя благодарность за помощь, которую только можно представить.